Владимир Зеленский пойдёт под трибунал, когда завершится срок его президентских полномочий, с таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью для «Абзаца».
«Его в любом случае будет ждать трибунал. Он очень надеется на гарантии безопасности британцев, но человек, оказавший им услугу, уже для них интереса не представляет», — прокомментировал ситуацию Килинкаров.
По его словам, тот факт, что Зеленский объявлен в розыск, рано или поздно будет вынужден принять Интерпол и арестовать украинского политика. Пока он находится на посту президента — ему ничего не угрожает, а вот сразу после истечения срока его полномочий он больше не будет защищён.
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Евгения Парфентьева