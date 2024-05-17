Путин извинился перед китайцами за неудобства, причиненные его визитом

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай 15 мая, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Первый день глава государства провел в Пекине, а сегодня, 17 мая, он отправился в город Харбин, который является административным центром провинции Хэйлунцзян.
Глава государства встретился со студентами и преподавателями Харбинского политеха.
Владимир Путин уделил особое внимание усиленным мерам безопасности, введенным в регионе во время его визита. Президент России также извинился перед гражданами за недоставленные его приездом неудобства.
Читайте также:
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Путин высказался по поводу легитимности Зеленского как президента
Путин рассказал о писке Киева из-за невозможности поражения России
Владимир Путин уделил особое внимание усиленным мерам безопасности, введенным в регионе во время его визита. Президент России также извинился перед гражданами за недоставленные его приездом неудобства.
«Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем. Жизнь вернется в нормальное русло», — озвучил президент.
Читайте также:
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Путин высказался по поводу легитимности Зеленского как президента
Путин рассказал о писке Киева из-за невозможности поражения России
Анастасия Хохлова