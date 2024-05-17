Путин рассказал о писке Киева из-за невозможности поражения России

Фото: сайт Кремля
В Киеве видят, что у них не получается нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Они видят, что не получается, до последнего (воевать), может быть, получится, но не получается нанести стратегического поражения России, это видят. Но теперь запищали: давайте срочно конференцию», — сказал президент.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что во время ужина с председателем КНР Си Цзиньпином съел то, что не планировал. По словам главы государства, утка по-пекински была очень вкусной, он не смог удержаться и съел два кусочка. Также Владимир Путин назвал китайскую кухню одной из великих.
Путин рассказал о результатах боев армии РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова