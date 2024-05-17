Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»

Фото: сайт Кремля
Президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Харбине, в ходе своего визита в Китай, что Россия готова к обсуждениям по Украине и всегда была открыта для этой идеи, пишет РБК.
Однако он отметил, что Москву не пригласили на конференцию по урегулированию украинского кризиса, запланированную на лето в Швейцарии.
Путин считает, что западные страны решили провести мирную конференцию в связи со стратегическим поражением Украины в зоне военной операции. Президент подчеркнул готовность России участвовать в мирных переговорах, но выразил недоумение по поводу отсутствия приглашения.
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«Они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. Ну не видят, не надо», — отметил российский лидер.
Путин считает, что западные страны решили провести мирную конференцию в связи со стратегическим поражением Украины в зоне военной операции. Президент подчеркнул готовность России участвовать в мирных переговорах, но выразил недоумение по поводу отсутствия приглашения.
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Артем Кузьмин