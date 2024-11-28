Путин извинился перед Меркель за инцидент с лабрадором в Астане

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин опроверг утверждение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что он якобы намеренно «устрашал» её своим лабрадором по кличке Кони, приводит его слова ТАСС.
«И я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора», – сказал президент.
Напомним, инцидент произошел в 2007 году в Сочи во время визита Меркель в Россию. Во время переговоров между российским и немецким лидерами в кабинет вошел лабрадор Путина по кличке Конни.
«Я пыталась не обращать внимания на собаку, хотя она была довольно близко», — говорила Меркель.Ранее сообщалось, что 27 ноября по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Владимир Путин прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду прошли переговоры на высшем уровне.
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