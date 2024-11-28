Президент Путин рассказал о диалоге с Шольцем

Решение избранного президента США Дональда Трампа назначить армейского генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине не приведет к мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил замдиректора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов. По его словам, Россия практически со стопроцентной вероятностью отклонит предложения Келлога.