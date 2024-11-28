Президент Путин рассказал о диалоге с Шольцем

Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)
Канцлер Германии Олаф Шольц был первым лидером, прервавшим молчание, рассказал журналистам российский президент Владимир Путин в рамках рабочего визита в Казахстан.
«Да, конечно, канцлер ФРГ, господин Шольц, был первым, который это молчание прервал. Но ничего неожиданного здесь тоже не было, мы сигналы о желании канцлера переговорить по телефону получали достаточно давно», — сказал глава государства.Путин прибыл в Казахстан накануне, 27 ноября. Как прокомментировали в Кремле, лидеры стран обсудят двустороннее сотрудничество государств. В четверг, 28 ноября, президент России участвует в сессии ОДКБ.
Ранее сообщалось, что предложили Путину в шутку в Белоруссии.
Читайте также:
Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия, заявил Путин
Путин не исключил использование «Орешника» для удара по Киеву
Никита Кротов