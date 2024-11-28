«В течение дня»: Путин ответил на вопрос об ударах по центрам решений на Украине

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
На пресс-конференции саммита ОДКБ в Астане президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине, вспомнил шутку о прогнозе погоды и ответил, что «сегодня в течение дня возможно всё».
Он также подчеркнул, что использование нескольких баллистических ракет «Орешник» можно сравнить с ядерным ударом, однако к экологическим последствиям такие действия не приведут.
Путин добавил, что Россия применит все доступные средства поражения, если Украине будет передано ядерное оружие, так как это нарушает существующие договоренности. В то же время он отметил, что превращение Украины в ядерную державу в настоящее время практически невозможно, так как там «всё утрачено».
Читайте также:
Президент Путин заявил, что паниковать из-за курса рубля не стоит
Президент Путин рассказал о диалоге с Шольцем
Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита
Анастасия Хохлова