Фото: сайт Кремля
Россия предлагала Украине вывести свои войска с территории Донбасса и разрешить ситуацию таким образом. Однако эта инициатива была отвергнута киевскими властями.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством российского министерства иностранных дел. По его словам, на Западе постоянно звучит тезис о том, что Россия — агрессор, что она начала войну в рамках специальной военной операции. На самом деле киевский режим, после того, как жители части Украины в полном соответствии с международным правом объявили о своей независимости, начал боевые действия, подчеркнул российский лидер. Это и есть настоящая агрессия, добавил он.
Глава государства также напомнил, что Киев в открытую вёл приготовления к атаке на Донбасс и Новороссию. Именно поэтому Россия признала их независимость, заключила договор и встала на защиту регионов в соответствии с международным правом.
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