Путин пригрозил ответить за воровство российских активов

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Воровство активов России на западе не останется безнаказанным. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством РФ.
«Страны Запада заморозили сейчас российских активов и валютных резервов. Но, несмотря на все крючкотворство, воровство останется воровством и безнаказанным не останется», — сказал Путин.Он также заявил, что мир очень близко подошёл к точке невозврата из-за высокомерия западных государств.
Напомним, 13 июня государства «Большой семерки» (G7) договорились до конца 2024 года выделить Украине 50 миллиардов долларов за счет заблокированных российских активов.
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Элина Позднякова