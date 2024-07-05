Командир «Ахмата»: ВС РФ наступают и уничтожают ВСУ на всех направлениях СВО

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Подразделения ВС РФ наступают и уничтожают противника на всех направлениях СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его прогнозам, специальная военная операция завершится уже в этом году.
«Я так думаю, что в этом году СВО мы как раз и завершим. Вообще нет ни одного участка, где противник мог бы сказать, что он получил какое-то преимущество и наступает. <…> На всех направлениях подразделения Минобороны РФ потихоньку наступают, выдавливая и уничтожая противника», – пояснил Апти Алаудинов.Ранее сообщалось, что для сдерживания России у главкома ВСУ Сырского больше не осталось ресурсов. По словам отставного украинского генерала Романенко, командование не может укомплектовать имеющиеся подразделения.
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