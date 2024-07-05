Генерал ВСУ Романенко: у главкома Сырского больше нет ресурсов

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Об отсутствии ресурсов для сдерживания России у главкома ВСУ Александра Сырского заявил на YouTube-канале «Апостроф» отставной украинский генерал Игорь Романенко. По словам собеседника, командование республики не может укомплектовать нынешние подразделения.
«Если бы их доукомплектовать, это был бы очень существенный ресурс и резерв. Почему у нас такая тяжелая ситуация на фронте? <…> Да потому что у того же генерала Сырского и нашего военного руководства нет ресурсов», — сказал Романенко.
Он добавил, что ситуация ухудшается «мизерным количеством» хорошо подготовленных военных, а также недостатками среди личного состава.
Ранее в МО РФ заявляли об уничтожении группировкой ВС РФ «Днепр» за неделю 635 украинских радикалов.
Читайте также:
РБК: Казахстан снова задерживает фуры грузоперевозчиков РФ
Развожаев: ВСУ запускают в сторону Севастополя вместе с ракетами ложные цели
«Кислотного маньяка» из Монино признали невменяемым по результатам экспертизы
Никита Кротов