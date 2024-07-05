Телеканал «Общественное»: в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Фото: istockphoto/Standart
Взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в Одессе в минувший четверг, 4 июля. Об этом сообщили журналисты украинского телеканала «Общественное» в Telegram.
«В Одессе слышен взрыв, сообщают корреспонденты «Общественного», — гласит публикация.
Накануне воздушная тревога была объявлена в ряде областей украинской республики, включая Одесскую, где она до сих пор звучит.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Москва делает все необходимое для урегулирования конфликта миром.
Недавно по вопросам Украины прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин отметил, что конфликт нужно уладить только полностью, а не при помощи временных мер в виде его заморозки.
Читайте также:
Генерал ВСУ Романенко: у главкома Сырского больше нет ресурсов
Стали известны имена новых глав МИД и Минобороны Великобритании
РБК: Казахстан снова задерживает фуры грузоперевозчиков РФ
Никита Кротов