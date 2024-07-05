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Телеканал «Общественное»: в Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

05 июля 2024, 19:50
Фото: istockphoto/Standart

Фото: istockphoto/Standart

Взрыв на фоне воздушной тревоги прогремел в Одессе в минувший четверг, 4 июля. Об этом сообщили журналисты украинского телеканала «Общественное» в Telegram.
«В Одессе слышен взрыв, сообщают корреспонденты «Общественного», — гласит публикация.

Накануне воздушная тревога была объявлена в ряде областей украинской республики, включая Одесскую, где она до сих пор звучит.



Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Москва делает все необходимое для урегулирования конфликта миром.

Недавно по вопросам Украины прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Путин отметил, что конфликт нужно уладить только полностью, а не при помощи временных мер в виде его заморозки.

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#украина
#война
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#новости
Генерал ВСУ Романенко: у главкома Сырского больше нет ресурсов
05 июля 2024, 19:35

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Об отсутствии ресурсов для сдерживания России у главкома ВСУ Александра Сырского заявил на YouTube-канале «Апостроф» отставной украинский генерал Игорь Романенко. По словам собеседника, командование республики не может укомплектовать нынешние подразделения.
«Если бы их доукомплектовать, это был бы очень существенный ресурс и резерв. Почему у нас такая тяжелая ситуация на фронте? <…> Да потому что у того же генерала Сырского и нашего военного руководства нет ресурсов», — сказал Романенко.

Он добавил, что ситуация ухудшается «мизерным количеством» хорошо подготовленных военных, а также недостатками среди личного состава.

Ранее в МО РФ заявляли об уничтожении группировкой ВС РФ «Днепр» за неделю 635 украинских радикалов.

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Развожаев: ВСУ запускают в сторону Севастополя вместе с ракетами ложные цели

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#россия
#украина
#сво
#война
#вс рф
#всу
#новости
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Развожаев: ВСУ запускают в сторону Севастополя вместе с ракетами ложные цели
05 июля 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Photoboyko

В Севастополе 5 июля дважды объявляли воздушную тревогу, которая через несколько минут отменялась. Губернатор города Михаил Развожаев пояснил, что ВСУ запускают в сторону Севастополя не только крылатые ракеты, но и ложные цели.
В своём телеграм-канале он именно этим объяснил то, что объявленная воздушная тревога отменялась буквально сразу же. Он подчеркнул, что ВСУ таким образом пытаются проверить, насколько надёжна противовоздушная оборона Севастополя и всего полуострова.

Тем не менее, губернатор обратился к горожанам с призывом не пренебрегать мерами безопасности, укрываться во время тревоги в убежищах и временных укрытиях, а также избегать нахождения на открытом пространстве, так как наибольшую опасность представляют собой разлетающиеся осколки ракет.

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#губернатор
#оборона
#опасность
#всу
#воздушная севастополь
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Близки к нулю: Путин высказался о шансах Зеленского на победу на выборах
05 июля 2024, 17:12

Украинское правительство вряд ли сможет победить на предстоящих выборах, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
По словам главы российского государства, шансы победить на выборах для утратившего легитимность украинского руководства близки к нулю.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский утратил свои полномочия. Он отменил выборы, сославшись на военное положение в стране.

В настоящий момент с официальным визитом в Москве находится премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибыл на встречу с Владимиром Путиным, чтобы обсудить пути мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Орбана, ему было важно услышать позицию главы РФ.

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#владимир путин
#владимир зеленский
#сво
#украина
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Путин: Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта
05 июля 2024, 17:03

Фото: Официальный сайт Кремля

Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Днём 5 июля самолёт венгерского премьер-министра Виктора Орбана приземлился в столичном аэропорту Внуково. Политик прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам самого Орбана, он остался единственным политиком в Европе, который может вести диалог с обеими сторонами конфликта.

Ранее Орбан приезжал в Киев, где призвал главу Украины Владимира Зеленского к прекращению огня, однако он отказался.

По словам Путина, сегодня Россия выступает за полное прекращение конфликта, а также вывод украинских войск с территорий РФ.

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#владимир путин
#сво
#украина
#виктор орбан
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МО РФ показало карту боёв в зоне СВО с взятыми под контроль населёнными пунктами
05 июля 2024, 16:09

Фото: istockphoto/zim286

Министерство обороны Российской Федерации показало актуальную карту боевых действий в зоне специальной военной операции. На ней отмечены населённые пункты, над которыми российскими войсками установлен контроль.
Видео с картами пресс-служба опубликовала в официальном телеграм-канале Минобороны РФ. На кадрах можно увидеть отмеченный посёлок Степовая Новосёловка в Харьковской области, а также посёлки Спорное, Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в Донецкой Народной Республике. Все эти населённые пункты были освобождены в период с 29 июня по 5 июля.

По данным Минобороны РФ, украинские войска за неделю потеряли до 13,5 тысячи военнослужащих убитыми, а также десятки единиц боевой техники. Кроме того, ВС РФ нанесли 23 групповых комбинированных удара по объектам военно-промышленного комплекса Украины.






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#видео
#вс рф
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#всу
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Столтенберг: Условия мирного урегулирования на Украине должен определять Киев
Столтенберг: Активная помощь Украине не сделает НАТО участником конфликта
05 июля 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Условия заключения мира на Украине должен определять Киев. При этом НАТО не нужен «Минск-3», но альянсу необходимы гарантии безопасности для Киева в будущем.
Об этом завил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время своего выступления на пресс-конференции, посвящённой предстоящему саммиту стран блока, который пройдёт в Вашингтоне 9-11 июля. Он также выразил мнение, что решения саммита по усилению поддержки Киева не сделают НАТО стороной конфликта, но укрепит самооборону Украины.

По словам генсека альянса, Украина сама должна определять, какие условия станут приемлемыми для неё при заключении мирного соглашения. При этом Столтенберг подчеркнул, что ситуация за столом переговоров будет напрямую зависеть от ситуации на поле боя. Поэтому страны НАТО должны больше помогать Киеву в военном плане.

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#саммит
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Участник СВО пожаловался на беззаконие и попросил помочь Путина — видео
Участник спецоперации записал обращение к Путину, пожаловавшись на чиновников
05 июля 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину записал участник спецоперации, заявив о «правовом беззаконии» в своем отношении. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV», публикуя соответствующие кадры.
Военный жалуется на плохое исполнение обязанностей главой Бийского района Алтая Денисом Артемовым, а также мундепами.
По словам участника боевых действий, в 2021 году он арендовал несколько участков земли. А в этом году, когда мужчина уже был в зоне СВО, представители администрации отказали в продлении договоров.

«В течение шести месяцев, обращаясь в различные инстанции, я получал лишь одни отписки. Данная ситуация (...) мешает выполнять боевые задачи», — объяснил боец.

До этого к Путину обращался еще один боец СВО Александр Иокич, который является гражданином Сербии.

Мужчина объяснил, что его подразделение расформировали, поэтому легально находиться в РФ он не может, а на родине ему грозит срок за наемничество в 25 лет тюрьмы. Солдат резюмировал, что хочет отстаивать интересы РФ и дальше.

Позже парламентарий ГД Александр Хинштейн сообщил, что Россия обеспечит военному временное убежище.

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#владимир путин
#украина
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#новости
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В ГД наградили орденом Мужества бывшего криминального авторитета Махмудова
05 июля 2024, 15:12

Фото: istockphoto / monkeybusinessimages

Криминального авторитета из «Шторма Z» Махмудова заметили в Госдуме с боевыми орденами на груди, сообщили в издании «Волгоград Онлайн»
В Москве Махмудов встретился с Андреем Луговым, который занимает должность первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. На совместном фото, сделанном в холле Госдумы, видно, что грудь Андрея Лугового украшают боевые ордена.

«По словам Махмудова, его пригласили в Государственную Думу для обсуждения ситуации на передовой. Он объяснил, что Луговой помогает подразделениям и интересуется событиями в зоне специальной военной операции», — говорится в материале издания.

Командир отряда «Шторм Z» организовал расправу над одним из российских предпринимателей и был причастен к вымогательству. В ходе спецоперации он получил высшее образование и офицерское звание.

В 2023 году Махмудов уже встречался с депутатом Луговым в Госдуме. Однако ни он, ни депутат не стали раскрывать детали их общения.

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Рамзан Кадыров продемонстрировал привезённый ему из зоны СВО трофей — фото
Рамзан Кадыров продемонстрировал привезённый ему из зоны СВО трофей
05 июля 2024, 15:11

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофей, который земляки привезли ему из зоны проведения специальной военной операции. Это захваченный в бою флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Фотографию с трофейным флагом противника Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале. Руководитель Чеченской Республики указал в публикации, что доставил ему флаг боевой офицер и бесстрашный командир батальона «Юг-АХМАТ» министерства обороны РФ Муса Иблаев.

Как рассказал Кадыров, бойцы подразделения Иблаева, действующие к югу от села Новоандреевка на Ореховском направлении в Запорожской области, захватили флаг во время штурма опорного пункта противника.

По словам Кадырова, если воинская часть теряет боевой флаг, это говорит о том, что плохи у неё дела. Глава Чечни подчеркнул, что это правда, так как там, где появляются наши бойцы, положение ВСУ становится незавидным.






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#флаг
#сво
#всу
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