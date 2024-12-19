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Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал опущением, что участвующие в освобождении Курской области военные не получают выплаты как участники СВО. Об этом глава государства сообщил в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.


Российский лидер принёс извинения за сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что её следует исправлять. Всё, что причитается военным, которые находятся на линии боевого соприкосновения, будет выплачено.

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника. С начала боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных.

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«Обострение суицидального синдрома»: в России осудили отказ Зеленского от прекращения огня
Политолог Фельдман: Зеленский может продолжить воевать без помощи США
19 декабря 2024, 13:35

Владимир Зеленский

Отказ Владимира Зеленского и его советника Дмитрия Литвина от предложения венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня с Россией может говорить об «обострении суицидального синдрома» или планах на продолжение конфликта даже без помощи США. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, Украина таким образом решила «растоптать протянутую ей оливковую ветвь, а миротворца демонстративно оскорбила».
«Подобная дерзость со стороны Украины не поддается разумному объяснению. Будучи тотально зависимым от Вашингтона, киевский режим дерзит главному сподвижнику избранного президента США в Европе. Либо у Зеленского обострение суицидального синдрома, либо он после 20 января 2025 года всерьез собирается воевать с Россией без американской помощи. В таком случае, вероятно, Украине придется полагаться на свои силы и скудную поддержку ряда европейских союзников», — пояснил политолог в беседе с RT.
В то же время заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ продолжает неумолимо наступать по всей линии фронта в зоне СВО. Продвижение российской армии идет «несмотря на колоссальную помощь Запада» Киеву, приводит его слова Общественная Служба Новостей.
«Инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту», — указал Герасимов.
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19 декабря 2024, 13:32

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в рамках Прямой линии заявил, что на Украине очень много людей, которые поддерживают РФ.
«На Украине много «наших» ребят, там есть, с кем говорить и там есть люди, которые поддерживают РФ и хотят денацифицировать Украину», — сообщил Путин.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» подтвердил слова президента.

«Совершенно правильно сказал Владимир Владимирович. Это люди, начиная с правительства: восемь министров ушло в отставку, что довольно много в объеме. Это подтверждает тот факт, что есть люди, которым не доверяли и которые не готовы были идти с Зеленским ва-банк. В украинском обществе тем более существует много людей, которые хотели бы обеспечить ликвидацию нацизма на территории Украины», — прокомментировал военный эксперт.

Также глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».

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Путин заявил, что Курская область будет освобождена, но дату назвать отказался
Путин: ВС РФ совершенно точно выбьют ВСУ из Курской области
19 декабря 2024, 13:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что армия России совершенно точно выбьет украинских боевиков из курского приграничья, после чего регион будет активно восстанавливаться. Об этом он говорил в рамках Прямой линии.
«Мы точно их выбьем. Иначе быть не может. Конкретную дату назвать не могу», — заявил Путин.

Он отметил, что есть планы, по которому действуют военные и примерный срок освобождения российского региона.

Уже после этого, можно будет оценить ущерб, принесенный Курской области. Позже все, что было разрушено украинскими боевиками, будет восстановлено, подчеркнул российский лидер.

При этом будет оказываться помощь тем, кто захочет переехать в другие регионы России.

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника. С начала боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных.

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Путин лично принимал участие в производстве «Орешника»
19 декабря 2024, 13:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин заявил на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что лично принимал участие в производстве «Орешника».
«Ученые, конструкторы, инженеры думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию с министерством обороны, с заказчиком. В конце концов это и до меня дошло тоже, и я тоже принял участие в окончательном решении по поводу того, производить его или не производить», — рассказал российский лидер.

Он пояснил, что сам решал, в каком объеме производить «Орешник», когда и как это делать.

Путин подчеркнул, что «Орешник» сбить нет почти никаких шансов. По его словам, это современное, очень новое оружие.

При этом президент честно признался, что не знает, откуда появилось название «Орешник».

Ранее глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».

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Путин: ВСУ не было смысла заходить в Курскую область
19 декабря 2024, 13:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что армии Украины не было смысла заходить в Курскую область.
В рамках Прямой линии с Владимиром Путиным жительница Курской области задала вопрос о том, когда полностью освободят регион. Она поинтересовалась, когда люди смогут вернуться в свои дома и спросила, будут ли восстановлены малые сёла.

Президент Российской Федерации ответил, что представляет, когда Курская область будет полностью освобождена, но точную дату он назвать не может.

Российский лидер также отметил, что Вооружённым силам Украины не было смысла заходить в регион, поскольку ВС РФ их точно «выбьет».

Владимир Путин уточнил, что разрушения в Курской области восстановят, а пострадавшим выдадут сертификаты на восстановление жилья. Жителям, желающим переехать в иной регион, окажут помощь.

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Путин принес на Прямую линию знамя 155-й бригады морской пехоты ТОФ
Бойцы 155-й бригады морской пехоты ТОФ подарили Путину копию боевого знамени
19 декабря 2024, 12:56

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин взял с собой на Прямую линию знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которое ему подарили военные.
«Совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени. Будем считать, что это знамя здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас на всей линии ЛБС», — заявил Путин.

Он поблагодарил военных за этот подарок. Знамя было развернуто за спиной российского президента. На его фоне он отметил, что армия России освобождает возвращают территории квадратными километрами ежедневно.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов.

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Путин: когда у нас все стабильно и спокойно, нам скучно и начинается застой
19 декабря 2024, 12:43

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимр Путин заявил, что в условиях стабильности и спокойствия возникает застой.
«Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха: все свистит у виска — и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, так нам страшно», — сказал президент РФ.

В прямом эфире началась программа «Итоги года» с Владимиром Путиным, в рамках которой глава государства отвечает на вопросы журналистов и граждан. Для сбора обращений от населения был организован колл-центр, который начал свою работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов продлится до завершения передачи. В этом году среди операторов, принимающих обращения, есть и ветераны специальной военной операции. Впервые к обработке вопросов на прямой линии Путина был привлечен искусственный интеллект. Мероприятие проходит в московском Гостином дворе.

Путин заявил, что уход иностранных компаний подтолкнул российский бизнес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Убийца генерал-лейтенанта Кириллова пять месяцев жил по соседству с ним
Убийца генерала Кириллова жил в 500 метрах от его дома в хостеле
19 декабря 2024, 12:04

Ахмад Курбанов (Фото: РИА Новости/ФСБ РФ)

Подозреваемый в убийстве генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта жил рядом с ним на Рязанском проспекте в хостеле, пишет Telegram-канал «112».
Гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов снял номер в гостинице «Карачарово» на Газгольдерной улице, чтобы иметь возможность следить за Кирилловым.

Сотрудникам хостела он рассказал, что работает курьером. Оплату производил вовремя и никаких подозрений не вызывал. Прожил он там пять месяцев.

Сразу после совершения теракта Курбанов сбежал в Балашиху, где и был задержан силовиками вечером того же дня. Сейчас его привезли на место преступления, где он должен будет продемонстрировать, как действовал.

Напомним, взрыв на Рязанском проспекте в Москве прогремел во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. Оба погибли на месте.

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#вс рф
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ВС РФ освободили Зеленовку и Новый Комар в ДНР
19 декабря 2024, 11:38

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённые пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль эти пункты удалось благодаря успешным наступательным операциям подразделений группировки войск «Восток».

Зеленовка расположены в районе города Курахово, в Новый Комар – вблизи посёлка Великая Новоселка.

Потери ВСУ за минувшие сутки составили около 1630 человек.

Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что за сутки российские войска поразили живую силу и аэродромы армии Украины в 149 районах.

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#вс рф
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#военные
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