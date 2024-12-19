Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин назвал опущением, что участвующие в освобождении Курской области военные не получают выплаты как участники СВО. Об этом глава государства сообщил в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Российский лидер принёс извинения за сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что её следует исправлять. Всё, что причитается военным, которые находятся на линии боевого соприкосновения, будет выплачено.
Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника. С начала боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных.
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