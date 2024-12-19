Военэксперт объяснил высказывание Путина о готовности на компромиссы с Украиной

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин в рамках Прямой линии заявил, что Россия всегда готова к переговорам с Украиной и к компромиссам.
«Политика и есть компромиссы. Важно, чтобы Киев тоже был готов к переговорам и компромиссам», — сообщил Путин.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» объяснил высказывание президента.
«Есть два видов компромиссов. Мы не готовы, например, вывести свои войска с новых территорий РФ — конечно, нет. Мы не готовы вернуть Украине какие-то территории. На такие компромиссы мы пойти не можем, но о чем-то другом договориться можем», — сказал он.
Он также назвал один компромисс, на который РФ точно готова.
«Если Украина выведет свои войска с наших территорий, который прописаны в нашей конституции (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), то мы готовы прекратить огонь», — поделился он.
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