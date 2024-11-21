Путин: конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт приобрёл элементы глобального характера. Об этом глава государства сообщил в ходе своего видеообращения.
В четверг президент выступил со специальным обращением в связи с ударами ВСУ по территории России, которые были нанесены западным дальнобойным оружием.
Путин отметил, что Россия будет применять зеркальные меры в ответ на эскалацию конфликта, в которой принимают прямое участие западные государства. При этом он добавил, что применение Украиной дальнобойного оружия не повлияет на ход СВО.
Также глава государства обратился к тем, «кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России». По его словам, Россия предпочитает мирные пути, однако готова к любому развитию событий.
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Путин отметил, что Россия будет применять зеркальные меры в ответ на эскалацию конфликта, в которой принимают прямое участие западные государства. При этом он добавил, что применение Украиной дальнобойного оружия не повлияет на ход СВО.
Также глава государства обратился к тем, «кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России». По его словам, Россия предпочитает мирные пути, однако готова к любому развитию событий.
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Анастасия Чинкова