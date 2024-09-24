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Мир стоит на пороге ядерной катастрофы из-за нарастающих конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Вучич выразил глубокое сочувствие всем, кто пострадал в результате глобальных конфликтов, особенно подчеркнув трагические события на Украине и Ближнем Востоке. Он отметил, что в XXI веке обсуждать столь ужасающие потери, в том числе гибель детей, — это недопустимо и непостижимо.
Ранее сообщалось, что мировая ядерная война может начаться в ту же ночь, когда Вашингтон даст разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России. Об этом заявил бывший американский разведчик и экс-испектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
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«Это невероятно, но мир стоит на грани ядерной катастрофы», — сказал сербский лидер, подчеркивая важность мирного разрешения конфликтов и сохранения глобальной стабильности.
Ранее сообщалось, что мировая ядерная война может начаться в ту же ночь, когда Вашингтон даст разрешение Украине наносить удары западным оружием вглубь территории России. Об этом заявил бывший американский разведчик и экс-испектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
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Елена Перлова