Путин лично контролирует и участвует в решении вопросов безопасности россиян на АЭС «Бушер»

09 марта 2026, 11:54

Путин сам обсуждает вопросы безопасности россиян на АЭС «Бушер» в Иране

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не только держит на контроле ситуацию вокруг иранской АЭС «Бушер», но и лично вовлекся в решение вопросов, связанных с безопасностью российских специалистов. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.





В интервью изданию «Страна Росатом» он отметил, что регулярно докладывает руководству страны о положении дел на площадке станции в Иране. Помимо этого, он говорит о ситуации с сотрудниками из России, работающими на строительстве новых энергоблоков.





«Знаю, что президент России Владимир Путин не просто держит ситуацию на контроле, но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности наших сотрудников», — добавил Лихачев.