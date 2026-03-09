Путин лично контролирует и участвует в решении вопросов безопасности россиян на АЭС «Бушер»
Путин сам обсуждает вопросы безопасности россиян на АЭС «Бушер» в Иране
Президент России Владимир Путин не только держит на контроле ситуацию вокруг иранской АЭС «Бушер», но и лично вовлекся в решение вопросов, связанных с безопасностью российских специалистов. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.
В интервью изданию «Страна Росатом» он отметил, что регулярно докладывает руководству страны о положении дел на площадке станции в Иране. Помимо этого, он говорит о ситуации с сотрудниками из России, работающими на строительстве новых энергоблоков.
«Знаю, что президент России Владимир Путин не просто держит ситуацию на контроле, но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности наших сотрудников», — добавил Лихачев.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения. В ответ Иран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в ближневосточном регионе. Вашингтон и Тель-Авив объяснили начало операции «превентивным ударом» и заявляемой угрозой со стороны Тегерана из-за его ядерной программы, при этом позже стали открыто говорить о желательности смены власти в Иране.