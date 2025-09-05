Путин: медведь это символ России, но самый большой в мире тигр тоже российский

05 сентября 2025, 09:07

Фото: iStock/wrangel

Во время пленарного заседания десятого Восточного экономического форума, проходящего с 3 по 6 сентября во Владивостоке, президент России Владимир Путин подчеркнул важность символов природы, представляющих страну. Об этом пишет РИА Новости.





Он отметил, что, хотя медведь является традиционным символом России, уссурийский тигр, обитающий на Дальнем Востоке, также является выдающимся представителем российской фауны.





«Медведь, конечно, символ России, но у нас вот, мы на Дальнем Востоке находимся, самый большой тигр в мире — это, кстати, уссурийский, российский тигр», — сказал Путин.