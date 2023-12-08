Путин: Механизм страхования следует применять в отношении инвестиционных счетов

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Президент РФ Владимир Путин высказал предложение распространить действие механизма страхования на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) граждан. Тем самым эти активы россиян будут «уравнены в правах» с банковскими вкладами.
По мнению российского лидера, такая мера позволит привлечь средства людей в долгосрочный инвестиционный проект развития страны, если говорить образно. Вкладывая деньги внутри России, ее граждане будут сами создавать благополучное будущее для своих детей, а государству следует создавать благоприятные условия для таких вложений, заключил Владимир Путин.
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