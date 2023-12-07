Путин пошутил о желании главы ВТБ Костина быть султаном

Фото: РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с наследным принцем, министром культуры, спорта и молодёжи Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом пошутил про главу ВТБ Андрея Костина. Об этом сообщает ТАСС.
Оманский принц, рассказывая об инвестициях страны в российскую экономику, высоко оценил личное участие в этом Костина. Он отметил, что правительство Султаната Оман выражает благодарность руководителю ВТБ в продвижении двусторонних проектов между государствами.
В ответ на это Путин попросил не сильно нахваливать Костина, чтобы он не захотел стать султаном.
Ранее в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!» Путин отметил, что банковская система России в этом году заработает более трёх триллионов рублей, что позволит покрыть убытки прошлого года. По словам президента, достичь таких результатов удалось, в том числе, благодаря усилиям ВТБ.
Читайте также:
Наследный принц Омана призвал менять миропорядок с засильем Запада
Набиуллина раскрыла, что ведёт российскую экономику к «тупику»
Путин спрогнозировал рост ВВП России
В ответ на это Путин попросил не сильно нахваливать Костина, чтобы он не захотел стать султаном.
Читайте также:
Наследный принц Омана призвал менять миропорядок с засильем Запада
Набиуллина раскрыла, что ведёт российскую экономику к «тупику»
Путин спрогнозировал рост ВВП России
Анастасия Чинкова