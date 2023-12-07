Большинство россиян ждут выдвижения Путина на новый срок

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
Круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы Президента: общественный запрос накануне избирательной кампании» прошёл 7 декабря на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе института.
Напомним, что в четверг Совет Федерации озвучил дату проведения выборов президента. Голосование назначено на 17 марта 2024 года.
Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов представил результаты проведённого среди россиян опроса. 94% респондентов задекларировали своё участие в выборах. 84% россиян воспринимают выборы президента России как особое событие лично для себя, а 89% уверены, что это значимое событие для всей страны.
Согласно результатам опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение», большинство россиян (70%) выступают за то, чтобы нынешний президент России Владимир Путин баллотировался на новый срок. Данные на круглом столе привела управляющий директор проектов Фонда Лариса Паутова.
Отмечается, что в ходе опроса респондентов попросили рассказать, какие чувства вызывает у них Путин. Большинство сообщили о доверии, надежде, спокойствии, уверенности в будущем, гордости и благодарности.
Подводя итоги круглого стола, эксперты отметили действительно высокий запрос от граждан на то, чтобы Владимир Путин не покидал пост главы государства. Также опросы позволили увидеть, насколько важны для россиян выборы.
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Руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов представил результаты проведённого среди россиян опроса. 94% респондентов задекларировали своё участие в выборах. 84% россиян воспринимают выборы президента России как особое событие лично для себя, а 89% уверены, что это значимое событие для всей страны.
Отмечается, что в ходе опроса респондентов попросили рассказать, какие чувства вызывает у них Путин. Большинство сообщили о доверии, надежде, спокойствии, уверенности в будущем, гордости и благодарности.
«В обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина для участия в выборах президента. А кто ещё может привести нас к победе? Не только к победе в СВО, а к победе вообще, к победе нашей правоты. Участие президента Владимира Путина в выборах в 2024 году важно для защиты суверенитета страны, своего пути. Нет человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьезные испытания», – рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.
Подводя итоги круглого стола, эксперты отметили действительно высокий запрос от граждан на то, чтобы Владимир Путин не покидал пост главы государства. Также опросы позволили увидеть, насколько важны для россиян выборы.
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Анастасия Чинкова