Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности

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Президент Российской академии наук Геннадий Красников стал членом Совета безопасности РФ. Указ подписан президентом России Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации... изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Красникова Г.Я. - президента Российской академии наук», — сообщается в документе.Указ вступает в силу с 15 января 2024 года.
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Алина Юрчак