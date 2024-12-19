Путин: мы делаем очень много, что отвечает интересам РФ и КНР

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что в последние десять лет удалось достичь высочайшего качества сотрудничества и взаимного доверия между РФ и КНР.
В рамках Прямой линии Владимир Путин обратил внимание, что Российская Федерация делает очень многое, что отвечает интересам России и Китая.
Российский лидер подчеркнул, что оборот между странами доходит до 240 миллиардов долларов, в работе находятся около 600 проектов для совместных инвестиций, а также большое внимание уделяется гуманитарной сфере. Всё это Владимир Путин назвал базой для развития экономических и политических связей
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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«Всё, что мы делаем в отношении друг друга, и то, как мы это делаем, основано на полном доверии к политике с одной и с другой стороны», — уточнил глава российского государства.
Российский лидер подчеркнул, что оборот между странами доходит до 240 миллиардов долларов, в работе находятся около 600 проектов для совместных инвестиций, а также большое внимание уделяется гуманитарной сфере. Всё это Владимир Путин назвал базой для развития экономических и политических связей
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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Ольга Енгалычева