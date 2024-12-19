Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос иностранного журналиста

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос иностранного журналиста цитатой американского писателя Марка Твена.
В рамках Прямой линии Владимир Путин ответил на вопрос американского корреспондента об «ослаблении России».
Российский лидер отметил, что страна должна решить, как у неё будут складываться отношения с теми, кто сейчас контролирует ситуацию в Сирии. Он отметил, что интересы должны совпадать. Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация предложила своим партнёрам использовать Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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«Поскольку вы американец, я хочу вспомнить известного всем человека и писателя, который как-то сказал: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — обратил внимание президент Российской Федерации.
Российский лидер отметил, что страна должна решить, как у неё будут складываться отношения с теми, кто сейчас контролирует ситуацию в Сирии. Он отметил, что интересы должны совпадать. Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация предложила своим партнёрам использовать Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию.
Прямая линия президента России Владимира Путина проходит в четверг, 19 декабря. В этом году она совмещена с большой пресс-конференцией российского лидера в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
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Ольга Енгалычева