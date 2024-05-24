Обнародованы предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом Раиси

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Генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным центра общественных связей ведомства, на корпусе воздушного транспорта не найдено следов воздействия пуль, сообщает телеканал IRIB.
«Следов воздействия пуль или аналогичных им средств на корпусе разбившегося вертолета не наблюдалось», — указано в заявлении.Невзирая на то, что результаты расследования предварительные, в Генштабе отметили, что эти данные «можно с уверенностью констатировать».
Также сообщалось, что вертолет Раиси загорелся после столкновения с возвышенностью.
19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии.
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