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Обнародованы предварительные итоги расследования катастрофы с вертолетом Раиси

Генштаб ВС Ирана сообщил, что на корпусе вертолета Раиси нет следов от пуль
24 мая 2024, 01:00
Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным центра общественных связей ведомства, на корпусе воздушного транспорта не найдено следов воздействия пуль, сообщает телеканал IRIB.
«Следов воздействия пуль или аналогичных им средств на корпусе разбившегося вертолета не наблюдалось», — указано в заявлении.
Невзирая на то, что результаты расследования предварительные, в Генштабе отметили, что эти данные «можно с уверенностью констатировать».



Также сообщалось, что вертолет Раиси загорелся после столкновения с возвышенностью.

19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии.

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Опубликованы первые результаты расследования гибели Раиси
Генштаб ВС Ирана: вертолет Раиси загорелся только после столкновения с горой
23 мая 2024, 23:38

Фото: istock / MMADIA

Следователи не выявили следов воздействия пуль на корпус вертолета погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом информирует агентство Tasnim, ссылаясь на заявление пресс-службы генштаба ВС Ирана.
Сообщается, что вертолет Раиси загорелся после столкновения с возвышенностью.

Отмечается, что пилот разбившегося воздушного судна находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа президента Ирана.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах вблизи Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В Иране пройдут внеочередные выборы главы государства.

Ранее стало известно, кому может быть выгодна авиакатастрофа с Раиси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пилот
#выборы
#следователи
#вертолёт
#заявление
#крушение
#иран
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Командующий 20-й армией Ахмедов снят с должности
Командующий 20-й армией Сухраб Ахмедов снят с должности
23 мая 2024, 21:48

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Командующий 20-й армией, участвующей в СВО, Сухраб Ахмедов снят с должности.
Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, пока Ахмедова вывели в распоряжение, но по данным информированных источников, ситуация в развитии. Отстранение Ахмедова — реализация слов министра обороны РФ Андрея Белоусова о необходимости беречь бойцов.

Ранее об отстранении Ахмедова сообщили военкор Юрий Котенок и его коллега Роман Алехин. Другие подробности неизвестны.

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#вс рф
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Арестован глава управления департамента Минобороны по ГОЗ
СК: Вертелецкого подозревают в преступлении с ущербом на ₽ 70 млн руб
23 мая 2024, 21:19

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Суд арестовал главу управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого, пишет РИА Новости.
Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2022 году подсудимый принял невыполненные работы по государственному контракту. Это нанесло ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.

Ранее стало известно о задержании начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. В конце апреля также под арест попал замминистра обороны Тимур Иванов. Они обвиняются в должностных преступлениях.

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#минобороны рф
#суд
#арест
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Экономисту Сонину* заочно вынесли приговор за фейки об армии России
Экономисту Сонину* заочно назначили 8,5 лет тюрьмы за фейки о ВС РФ
23 мая 2024, 21:16

Фото: iStock/gorodenkoff

Гагаринский суд Москвы вынес приговор экономисту Константину Сонину* по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом пресс-служба суда сообщила РИА Новости.
Решением суда он был заочно приговорён к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. В случае возвращения Сонина* в Россию приговор будет исполнен.

Кроме того, экономисту запретили администрировать интернет-ресурсы в течение 4,5 лет.

Судили Сонина* по статье Уголовного кодекса России о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти. Самый длительный срок заключения по этой статье составляет 10 лет.

Экономиста привлекли к ответственности за публикации в Telegram, где он высказывался о действиях ВС РФ в украинском городе Буча. Он не признаёт свою вину.

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Взятки и мошенничество в армии РФ: Арестованы Иванов, Кузнецов, Попов и Шамарин
В Минобороны РФ взялись за масштабную «чистку» в рядах коррупционеров
23 мая 2024, 21:15

Фото: iStock/0

За последний месяц арестовано уже четыре генерала Минобороны РФ. Причинами задержания стали взятки и мошенничество с их стороны. Военкоры и политологи пишут о масштабной чистке в российской армии.
В деле разбирается редакция «Радио 1».

Арест замминистра обороны Тимура Иванова


23 апреля текущего года за взятку задержали замминистра обороны Тимура Иванова, куратора по строительству, реконструкции и капремонту объектов Минобороны РФ. Его обвиняют в получении взятки размером один миллиард 185 млн рублей. Вместе с Ивановым были задержаны еще несколько человек, которые также причастны к преступной деятельности. По версии следствия, Иванов оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, а взамен они безвозмездно проводили строительные работы на принадлежащих ему объектах.

После этого были арестованы все его счета, а также счета его родственников. Иванова арестовали до 23 июня. Сам уже бывший замминистра обороны не признаёт свою вину.

СМИ выяснили, что Иванов до своего ареста проживал в элитном особняке на Рублёвке, площадь которого составляет порядка 1 тысячи квадратных метров. Кроме того, в его собственности находились усадьба на Волге, жилплощадь в Мексике и 12 престижных автомобилей, среди которых Chevrolet Suburban, лимузин ЗиС-110, Bentley Continental и Aston Martin. 29 апреля с сайта Минобороны России исчезла страница с его биографией.

Арест начальника Главного управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова


13 мая задержали начальника Главного управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова. В Следственном комитете России сообщили, что при обыске у него нашли более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и другие предметы роскоши.

Следствие считает, что, будучи на должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за сделку в их пользу. Однако адвокат Сергей Щеголев публично заявил, что дело Кузнецова основывается лишь на показаниях одного свидетеля.

23 мая Кузнецов пожаловался в суде на заболевания, заработанные за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Об этом сообщает РИА Новости.

Кузнецов отметил, что ему необходимо ежедневно пить лекарства, обращаться к врачам и терпеть боль. Сторона защиты арестованного генерала просит перевести его из тюремного заключения под домашний арест.


Арест генерал-майора Ивана Попова


21 мая задержали генерал-майора Ивана Попова. В 2023 году он командовал 58-й армией, которая успешно отразила летнее контрнаступление ВСУ в Запорожской области. Позже Попова отстранили от командования и отправили в Сирию.

Попов попал под стражу по делу о хищении более 1,7 тонн изделий металлоконструкций на сумму 130 млн рублей, которые должны были быть использованы для строительства оборонительных сооружений. При этом прямых доказательств пока нет. Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил о нестыковке в обвинениях против Попова. По его словам, для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо 150 грузовиков и достаточно много людей, эту аферу нельзя провернуть незаметно.

Главное военное следственное управление СК ходатайствовало о переводе Попова из СИЗО под домашний арест.


Арест замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина


23 мая СМИ сообщили о задержании начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Следствие считает, что он получил взятку от гендиректора и главбуха «Пермского телефонного завода «Телта» в размере 36 млн рублей взамен Шамарин обещал увеличить объем поставляемой в Минобороны продукции, а также общее покровительство.

У Шамарина в собственности официально числится квартира, площадь которой составляет 82,6 квадрата в Подольске. Её примерная стоимость равна 12 миллионам рублей. Во владении у его супруги находится автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Его цена эквивалентна 13 миллионам рублей.

Арест руководителя департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владимира Вертелецкого


Также в четверг, 23 мая, задержали начальника департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владимира Вертелецкого. Следственный комитет России сообщил, что в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. Ущерб государству от его противоправной деятельности оценивается на сумму порядка 70 млн рублей. Его задержали прямо на рабочем месте.

Причины чисток генералитета в России


Политолог Сергей Марков объяснил, что задержание Шамарина связан с чистками генералитета в России. По его словам, арест Шамарина активно поддержали российские военкоры и блогеры. При этом арестованного бывшего командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова они считают невиновными. А вот арест замглавы Минобороны РФ Иванова поддержали «аплодисментами». Марков уточнил, что военные корреспонденты и блогеры транслируют мнение офицерского корпуса армии России.

При этом в воздухе висит вопрос: кто придёт вместо арестованных? Новые назначения покажут, стоит ли ожидать реальных изменений в работе оборонного ведомства России.

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Подмосковным спасателям пришлось снимать пострадавшему кольцо со сломанного пальца
23 мая 2024, 21:11

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса сняли жителю Лобни кольцо со сломанного пальца. Из-за травмы палец распух, и печатка глубоко впилась в мышцы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Любое прикосновение вызывало у потерпевшего сильную боль. Спасателям ничего не оставалось делать, как применить самый быстрый способ его освобождения. С помощью слесарного инструмента они перекусили кольцо и освободили палец. После этого мужчина самостоятельно отправился в травмпункт», – говорится в сообщении.
В Мособлпожспасе напомнили, что бытовые травмы нередко случаются из-за неосторожности. Выполняя любую требующую внимания работу, нельзя отвлекаться. Нужно также надевать защитную одежду и соблюдать правила безопасности. Это поможет сохранить жизнь и здоровье.

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#московская область
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В суд передали дело о крупнейшей взятке в истории современной России
Следователей СК РФ Тамбиева и Ляховенко будут судить по делу о взятках
23 мая 2024, 20:45

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд России направил в Балашихинский городской суд дело двух следователей СК РФ, обвиняемых в получении крупнейшей в истории России взятки в размере свыше 2,7 тысяч биткоинов. Об этом пресс-служба ВС РФ сообщила РИА Новости.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела.

Обвиняемые – экс-следователи СК РФ Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко. Им вменяют несколько случаев взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, превышения должностных полномочий и фальсификации доказательств.

По данным следствия, они вымогали у хакеров группировки Infraud Organization рекордную сумму в размере 2718 биткоинов.

Тамбиева и Ляховенко задержали в 2022 году. Они отрицают получение денежных средств в электронной валюте и не признают свою вину.

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#суд
#ск рф
#взятка
#коррупция
#следователи
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Мумия пенсионера 4 месяца пролежала в квартире в Москве
В квартире в Москве обнаружили мумифицированное тело человека
23 мая 2024, 20:21

Фото: iStock/blinow61

В Москве обнаружили мумифицированное тело мужчины. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что труп 71-летнего пенсионера был обнаружен в одной из столичных квартир. По предварительной оценке, тело пролежало в запертой изнутри квартире в течение четырёх месяцев.

Специалисты не обнаружили следов борьбы или волочения, поэтому смерть, вероятнее всего, наступила по естественным причинам. Причиной могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что красноярские подростки обнаружили перемотанный скотчем и одеялом мумифицированный труп женщины на мусорке во дворе дома.

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#москва
#труп
#смерть
#происшествия
#полиция
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Москвич нашёл крупный схрон боеприпасов в столичном лесу
В лесу в районе Коньково обнаружен крупный схрон боеприпасов
23 мая 2024, 19:57

Фото: iStock/Wirestock

В лесополосе в столичном районе Коньково местный житель нашёл схрон боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина заметил большой рюкзак в лесополосе напротив жилых домов. Внутри оказались семь противопехотных гранат, 200 патронов калибра 5.45 и один выстрел РПГ-7.

На место обнаружения схрона прибыла полиция, которая оцепила территорию. В скором времени туда прибудут сапёры.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке заминированные схроны со взрывчаткой и патронами, оставленные украинскими военными при отступлении. В них содержались 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 разных мин, 121 гранатомётный выстрел и 22,1 тысячи патронов для стрелкового оружия.

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#москва
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#полиция
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