В Иране похоронили погибшего в авиакатастрофе президента Ибрахима Раиси

Фото: сайт Кремля
Президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего в автокатастрофе, похоронили в Мешхеде. Об этом сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что погибший глава государства в последний раз совершил ритуальный обход вокруг мавзолея мама Резы и упокоился с миром.
Серия церемоний прощания состоялась в Тебризе, Куме, Тегеране и Бирдженде. После этого тело лидера доставили в его родной город Мешхед, где он и был похоронен.
На похороны Раиси в Мешхеде пришли три миллиона человек.
Президент был похоронен в мавзолее имама Резы. Это восьмой из двенадцати имамов, почитаемых шиитами Ирана.
Читайте также:
Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с Сейедом Эбрахимом Раиси
«Есть тёмные стороны»: Стало известно, кому может быть выгодна авиакатастрофа с Раиси
Несчастный случай или теракт: кто виновен в гибели президента Ирана Раиси
Серия церемоний прощания состоялась в Тебризе, Куме, Тегеране и Бирдженде. После этого тело лидера доставили в его родной город Мешхед, где он и был похоронен.
На похороны Раиси в Мешхеде пришли три миллиона человек.
Президент был похоронен в мавзолее имама Резы. Это восьмой из двенадцати имамов, почитаемых шиитами Ирана.
Читайте также:
Вячеслав Володин прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с Сейедом Эбрахимом Раиси
«Есть тёмные стороны»: Стало известно, кому может быть выгодна авиакатастрофа с Раиси
Несчастный случай или теракт: кто виновен в гибели президента Ирана Раиси
Анастасия Чинкова