Путин напомнил об успешно севших российских вертолетах из делегации Раиси

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Делегация, сопровождавшая погибшего иранского президента Эбрахима Раиси, летела на российских вертолетах, и их полет прошел без проблем, отметил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Сопровождающие лица летели на двух российских вертолетах. Вертолеты российского производства без всяких сложностей пролетели в тех же условиях», — отметил Путин.Он добавил, что вертолеты летели в том же коридоре, что и вертолет Bell 212, на борту которого находился Раиси, и они «фактически пролетели без всяких проблем». Bell 212 разработан в США.
Президент Ирана погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан.
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