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Путин напомнил об успешно севших российских вертолетах из делегации Раиси

Путин: делегация Раиси летела на российских вертолетах, они успешно приземлились
24 мая 2024, 19:51
Фото: istock / MMADIA

Фото: istock / MMADIA

Делегация, сопровождавшая погибшего иранского президента Эбрахима Раиси, летела на российских вертолетах, и их полет прошел без проблем, отметил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«Сопровождающие лица летели на двух российских вертолетах. Вертолеты российского производства без всяких сложностей пролетели в тех же условиях», — отметил Путин.
Он добавил, что вертолеты летели в том же коридоре, что и вертолет Bell 212, на борту которого находился Раиси, и они «фактически пролетели без всяких проблем». Bell 212 разработан в США.



Президент Ирана погиб 19 мая при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан.

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Замгубернатора Кубани Власова задержали при получении взятки
24 мая 2024, 19:30

Фото: iStock/Atstock Productions

Заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова задержали при получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время официальный комментарий правоохранительных органов еще не поступал. Отмечается, что чиновник в декабре 2022 года был назначен главой региона на пост вице-губернатора.

Он курировал работу департаментов строительства. Согласно информации источника, Власов был якобы задержан 23 мая во время получения взятки, размер которой составил 1,3 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель следственного отдела СКР в Тверском районе Москвы, 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев, обвиняется в десяти случаях получения взяток на общую сумму более 1,5 миллионов долларов.

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#взятка
#политика
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Девятиклассник утонул на центральном пляже Анапы после последнего звонка
24 мая 2024, 19:26

Фото: iStock/SergeyChayko

На центральном пляже в Анапе после последнего звонка утонул девятиклассник, спасая своего друга, который не умеет плавать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Девятиклассник утонул в Анапе, спасая друга, которого уносило течением. Его товарищ выплыл сам», — говорится в сообщении.

Уточняется, что два школьника прыгнули в море с пирса в районе центрального пляжа Анапы. Один из мальчиков выплыть не смог.

Поиски тела велись более трёх часов. Ситуация осложнялась порывистым северо-восточным ветром и волнением моря 3-4 балла. Утонувшего ребенка в итоге найти удалось.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и подробности происшествия.

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В Дмитрове сотрудника оборонного предприятия задержали за дискредитацию ВС РФ
24 мая 2024, 16:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В подмосковном Дмитрове мужчину, который работал на оборонном предприятии, задержали по делу о дискредитации ВС России. Об этом говорится на сайте областного СК.
Отмечается, что мужчина нанёс антироссийские надписи на бирки ключей, которые используются в ячейках металлического шкафа для хранения вещей сотрудников. Данные преступные действия привели к временной остановке работы предприятия.

Уточняется, что предприятию также был нанесён материальный ущерб. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. На данный момент мужчина находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Преступнице грозит пять лет тюремного заключения.

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Притворявшуюся мужчиной женщину арестовали за развращение 13-летней падчерицы
24 мая 2024, 16:14

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Женщину, притворявшуюся мужчиной и обвиняемую в развращении 13-летней дочки своей партнёрши, взяли под стражу на два месяца, сообщает Telegram-канал Mash.
Решение было принято в Красногвардейском районном суде Петербурга. Ирода Сатторова, 41 год, обвиняют в том, что она развращала девочку намеками, и по этому факту возбуждено уголовное дело по второй части статьи 135 Уголовного кодекса.

Женщину задержали вчера, сегодня ей был назначен арест до 22 июля. Подозреваемая просила о домашнем аресте.

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Устроившие массовую драку четверо мужчин арестованы в Москве
В Москве арестованы четверо мужчин, устроивших массовую драку
24 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/nixki

В столице суд арестовал четверых участников массовой драки со стрельбой на Медынской улице, пишет «Лента.ру».
По данным столичной прокуратуры, в пятницу следователи возбудили уголовное дело о покушении на расправу против четырех участников массовой драки на юге Москвы. Во время стычки была зафиксирована стрельба.

Действия злоумышленников квалифицированы по статьям «Покушение на убийство из хулиганских побуждений» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Сотрудники следствия хотят ходатайствовать об избирании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в драке участвовали 15 мужчин.

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#москва
#стрельба
#арест
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«Зеленоградский Чикатило» Гриценко почти год служит на СВО
24 мая 2024, 15:11

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Серийный убийца Юрий Гриценко, которого называют «Зеленоградский Чикатило», вышел из тюрьмы еще в прошлом году. Об этом информирует Regions.
Уточняется, что покинуть колонию ему удалось благодаря заключению контракта в сентябре 2023 года. После чего маньяк отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщает источник.

Ранее стало известно, что Юрий Гриценко может оказаться на свободе уже 14 июня. За двадцать два года нахождения в колонии он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков.

Напомним, первое убийство бывший милиционер, который был уволен за пьянку, совершил в 1993 году: забил до смерти проститутку сковородкой. Его осудили на 9 лет. Вышел по УДО в конце 2000 года. Затем началась серия нападений. Он выжидал жертв в Зеленоградском лесопарке, а после наносил им удары молотком. Задержать его получилось 19 ноября 2001 года водителю автобуса.

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Генерала Попова доставили в суд
Генерала Попова доставили в суд, где рассмотрят жалобу защиты на его арест
24 мая 2024, 14:59

Фото: Минобороны РФ

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова доставили в суд, где будет рассмотрена жалоба защиты на его арест, сообщает РИА Новости.
Генерал прибыл в суд в наручниках, сопровождаемый тремя сотрудниками военной полиции.

В четверг СК РФ сообщил, что следствие ходатайствует об изменении меры пресечения для Попова с заключения под стражу на домашний арест, учитывая данные о его личности и другие обстоятельства, установленные в ходе расследования.

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В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в легковушку
В Петербурге грузовик с бетонными блоками въехал в машину, пострадала женщина
24 мая 2024, 14:25

Фото: МВД

У грузовика с бетонными блоками отказали тормоза в Петербурге, и он въехал в легковушку, в результате чего пострадала женщина, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
«На месте происшествия установлено, что у грузовика, груженного каменными блоками, отказали тормоза во время движения. Водитель, пытаясь избежать столкновения, попытался проехать между легковым автомобилем и поребриком, но врезался в легковушку, которой управляла 37-летняя женщина», — говорится в сообщении пресс-службы.
Водитель легкового автомобиля получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована. Также у грузовика открылись борта, и блоки высыпались на дорогу. В настоящее время последствия аварии устраняются. Проводится проверка обстоятельств происшествия, отметили в МВД.



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Житель Подмосковья покончил с собой из-за собачьего фекалия
Мужчина покончил с собой после стычки с хозяином собаки
24 мая 2024, 14:14

Фото: iStock/Chalabala

Житель деревни в Можайском городском округе покончил с собой из-за сильной ссоры с соседом. Причиной конфликта стали собачьи экскременты, сообщает телеграм-канал «МК: срочные новости».
По информации портала, 60-летний мужчина был недоволен тем, что его сосед не убирал собачий фекалий, оставленный около детской площадки. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора. Пенсионер сломал челюсть оппоненту, после чего на него завели уголовное дело.

Пожилой мужчина сильно переживал за предстоящий процесс и неоднократно говорил супруге, что у него не выдержит сердце. В итоге мужчина совершил суицид, не дождавшись суда.

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