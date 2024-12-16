Путин: Москва не может не реагировать на бесконечные провокации Запада

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Страны Запада своей экспансией, провокационными заявлениями и действиями в прямом смысле довели Россию до красной черты. Москва очень не хочет её переступать, но не может никак не реагировать на складывающуюся ситуацию.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии министерства обороны. По его словам, в условиях нынешней непростой военно-политической обстановки в мире Россия вынуждена принимать дополнительные меры безопасности. Причём руководство государства старается делать это взвешенно и аккуратно, подчеркнул российский лидер.
Россия не бряцает ядерным оружием, отметил глава государства, но по-прежнему будет делать всё возможное для спокойствия и безопасности граждан страны. Реакция на очевидные внешние угрозы будет соответствующей. Остаётся только надеяться на то, что здравый смысл наконец начнёт преобладать среди западных политиков и военных, а красную черту никто не переступит, заключил Владимир Путин.
Читайте также:
Путин: РФ снимет с себя ограничения по размещению РСМД
Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника»
Песков: Путин выступит на заседании Минобороны
Александр Бойцов