Путин: РФ снимет с себя ограничения по размещению РСМД

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Российская Федерация может снять с себя добровольные ограничения по размещению РСМД. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передало агентство РИА Новости.
Во время своего выступления на коллегии Минобороны России лидер государства предложил обсудить задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.
Владимир Путин обратил внимание, что Российская Федерация снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД в том случае, если Соединённые Штаты Америки приступят к развертыванию подобных систем.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его. Команда избранного президента США Дональда Трампа также поддержала предложение Орбана, но, по словам Пескова, сейчас в Белом доме руководит еще действующий президент Джо Байден.
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Владимир Путин обратил внимание, что Российская Федерация снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД в том случае, если Соединённые Штаты Америки приступят к развертыванию подобных систем.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его. Команда избранного президента США Дональда Трампа также поддержала предложение Орбана, но, по словам Пескова, сейчас в Белом доме руководит еще действующий президент Джо Байден.
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Ольга Енгалычева