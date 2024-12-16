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Путин: РФ снимет с себя ограничения по размещению РСМД

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российская Федерация может снять с себя добровольные ограничения по размещению РСМД. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передало агентство РИА Новости.
Во время своего выступления на коллегии Минобороны России лидер государства предложил обсудить задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооруженных сил.

Владимир Путин обратил внимание, что Российская Федерация снимет с себя добровольные ограничения по размещению РСМД в том случае, если Соединённые Штаты Америки приступят к развертыванию подобных систем.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его. Команда избранного президента США Дональда Трампа также поддержала предложение Орбана, но, по словам Пескова, сейчас в Белом доме руководит еще действующий президент Джо Байден.

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Совет ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций
16 декабря 2024, 13:33

Фото: iStock/ffikretow

Евросоюз принял 15-й пакет санкций, внеся в чёрный список 84 физических лица и компании из России, Китая и Северной Кореи. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД.
Отмечается, что ограничения ввели в отношении 54 физлиц и 30 юридических лиц, в их числе два чиновника из КНДР и несколько компаний из Китая, которых Евросоюз подозревает в поставке в РФ компонентов для беспилотников и электроники.

Также в заявлении указано, что в отношении 52 танкеров введён запрет на заход в порты и доступ к ряду услуг в сфере морского транспорта. Европейские политики подозревают, что эти судна якобы перевозят российскую нефть, несмотря на «потолки цен», которые пыталась ввести G7.

Помимо этого в санкционные списки попали 32 компании из Индии, Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая, которые подозреваются в обходе торговых ограничений и приобретении товаров двойного назначения для России.

Кроме того, введён запрет на признание и исполнение в Евросоюзе решений, вынесенных российскими судами по искам, связанными с европейскими компаниями в России.

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Песков: Путин выступит на заседании Минобороны
В Кремле сообщили о выступлении Путина на заседании Минобороны
16 декабря 2024, 13:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В понедельник, 16 декабря, президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Минобороны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что российский лидер заслушает доклад министра Андрея Белоусова.

Ранее Песков заявил, что Украина продолжает отказываться от мирных переговоров с Россией.

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БРИКС готово рассмотреть заявку Сирии на вступление в организацию
Рябков: БРИКС рассмотрит заявку Сирии, если новые власти этого захотят
16 декабря 2024, 13:05

Фото: iStock/Bet_Noire

Председательство БРИКС готово рассмотреть заявку Сирии на вступление в организацию, если новые власти проявят соответствующее желание. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что заявки всех стран рассматриваются очень серьёзно, и Сирия – не исключение. Однако председательство БРИКС никого не подгоняет и с уважением относится к выбору каждого отдельного государства.

Рябков добавил, что включение новой страны в состав организации является серьёзным вопросом, поэтому Россия не будет «гнаться за какими-то формальностями» при определении состава участников БРИКС.

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В Кремле ответили на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии
Песков: окончательные решения по базам России в Сирии пока отсутствуют
16 декабря 2024, 12:53

Фото: iStock/brunocoelhopt

Россия ведёт переговоры с нынешними властями Сирии о судьбе своих военных баз, однако окончательного решения по данному вопросу пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Комментируя сообщения СМИ о том, что Россия рассматривает Ливию для размещения своих военных баз, Песков подчеркнул, что окончательные решения ещё не приняты. Однако российская сторона наладила контакт с представителями сил, контролирующими ситуацию в Сирии.

Накануне Россия вывезла часть персонала из загранпредставительств в Дамаске. Помимо российских дипломатов, были эвакуированы сотрудники дипмиссий Китая, Белоруссии и Абхазии.

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*запрещённая в России террористическая организация
#россия
#сирия
#дмитрий песков
#база
#военные
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Карасин призвал с осторожностью отнестись к сообщениям об отправке Асадом валюты в Россию
16 декабря 2024, 12:40

Фото: iStock/ Pineapple Studio

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин попросил с осторожностью отнестись к сообщениям Financial Times об отправке Центральным банком Сирии в 2018-2019 годах, когда покинувший пост президент Башар Асад был у власти, нескольких самолетов с миллионами долларов наличными в Москву, сообщило издание «Лента.ру».
«На мой взгляд, то, что это опубликовано в Financial Times, — это классическая операция по внедрению в медийное пространство выгодной версии для того, чтобы манипулировать ею, давать соответствующие оценки, соответствующие трактовки. Все остальное последует», — отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Григорий Карасин подчеркнул, что необходимо выяснить истинность информации и причину её выпуска в именно в данный момент.

Сенатор выдвинул предположение, что, возможно, публикация направлена непосредственно против Башара Асада и против Москвы.

«Тут комплекс мер может быть интерпретирован. Но пока к ней надо относиться очень осторожно», — уточнил председатель комитета Совета Федерации.

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#комплекс
#сирия
#москва
#деньги
#россия
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Трамп никогда не предоставит Украине гарантий безопасности США
16 декабря 2024, 12:28

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп никогда не удовлетворит требования Украины предоставить ей гарантии безопасности США, которые она выдвигает вместо ранее звучавших требований пригласить её в НАТО. Об этом сообщает газета The New York Times.
Издание отмечает, что Трамп стремится не только завершить боевые действия, не взяв на себя ответственность за защиту Украины, но и сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы в целом. Именно поэтому избранный глава государства вряд ли согласится на требования Киева. Также по итогу вступление Украины в НАТО останется несбывшейся мечтой Владимира Зеленского.

По оценкам журналистов, при Трампе американские войска переключат внимание на Азиатско-Тихоокеанский регион, где будут противодействовать растущему влиянию Китая. В связи с этим Европе придётся взять на себя основное бремя помощи Украине.

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#дональд трамп
#сша
#украина
#безопасность
#политика
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Глава МИД Литвы Будрис призвал ввести ограничения против европейских фирм на рынке РФ
16 декабря 2024, 12:22

Фото: iStock/ syahrir maulana

Новый глава МИД Литвы Кестутис Будрис объявил, что 15 пакетов санкций в отношении РФ недостаточно. Он призвал ввести новые ограничения против европейских фирм на рынке России, запретить импорт российского СПГ и повысить ввозные пошлины на товары из РФ и Белоруссии, передало агентство РИА Новости.
Недавно венгерское председательство Евросоюза передало, что послы государств ЕС согласовали 15-й пакет антироссийских санкций. Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп уточнил, что новый пакет санкций нацелен на «теневой флот» России.

«Мы поддерживаем 15-й пакет санкций, но говорим, что этого недостаточно. Мы должны продолжить. До сих пор более 600 европейских компаний работают в России, мы должны это остановить», — обратил внимание Кестутис Будрис перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза.

Глава МИД Литвы отметил, что необходимо ввести санкции на российский СПГ, поскольку даже в текущем году «мы закупаем СПГ примерно на пять миллиардов» евро. Он также подчеркнул, что стоит увеличить тарифы на российские и белорусские товары.

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#евро
#санкции
#товары
#мид
#флот
#тарифы
#ес
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Грузия не планирует вводить ответные санкции против прибалтийских республик
Грузия воздержится от введения ответных санкций в отношении Литвы и Эстонии
16 декабря 2024, 12:17

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Грузия не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии. Такое решение приняли в правительстве закавказской республики.
Ранее прибалтийские страны ввели ограничения в отношении представителей руководства Грузии. Пресс-служба кабинета министров страны опубликовала заявление, в котором подчёркивается, что власти страны имеют полное право адекватно противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии.

«Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг», — указано в сообщении.

В правительстве также отметили, что Грузия продолжит «дружить в одностороннем порядке», чтобы не подвергать угрозе традиционно добрые отношения между грузинским, литовским и эстонским народами.

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#ограничения
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#право
#литва
#эстония
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Стало известно, что украинские власти хотели бежать в Лондон в феврале 2022 года
Пристайко: Украинские власти в феврале 2022 года обсуждали переезд в Лондон
16 декабря 2024, 12:08

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинские власти в феврале 2022 года обсуждали возможный переезд в Лондон. Об этом рассказал экс-глава МИД Украины, бывший посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью агентству РБК-Украина.
«Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить (управлять страной). Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства», — рассказал Пристайко.

Он пояснил, что власти Украины думали, как вывезти деньги и как далее управлять государством. По словам Пристайко, именно он инициировал данный вопрос, сопровождая прибывшего в Киев Бориса Джонсона, который на тот момент занимал должность премьер-министра Великобритании.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что Владимира Зеленского вместе с главой его офиса Андреем Ермаком в нужный момент вывезут из Украины в Великобританию.

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