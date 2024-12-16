Песков: Путин выступит на заседании Минобороны

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В понедельник, 16 декабря, президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Минобороны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что российский лидер заслушает доклад министра Андрея Белоусова.
Ранее Песков заявил, что Украина продолжает отказываться от мирных переговоров с Россией.
Читайте также:
В Кремле ответили на вопрос о судьбе российских военных баз в Сирии
В ГД прокомментировали сообщения о новой горячей точке в «теневой войне» с Западом
Цены на продукты стали одной из главных тем обращений на прямую линию Путина
Анастасия Ларина