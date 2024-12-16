Путин рассказал о скором начале серийного выпуска «Орешника»

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» начнётся в скором времени. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на итоговом расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства отметил, что серьёзное внимание уделяется совершенствованию боевого состава ВС РФ, а также наращиванию их возможностей. В связи с этим, в настоящее время стоит задача по налаживанию серийного производства и развёртывания ударных российских систем, включая гиперзвуковых.
Путин отметил, что новейшим мощным оружием России является ракетный комплекс средней дальности «Орешник». В скором времени будет обеспечен серийный выпуск этих комплексов для защиты безопасности России и союзников страны.
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Анастасия Чинкова