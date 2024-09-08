Путин: Москва является оплотом российской государственности

Фото: сайт Кремля
Москва — оплот российской государственности, заявил президент России Владимир Путин в рамках поздравления москвичей с Днем города на праздничном концерте в «Зарядье».
«(Москва — прим. ред.) — это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», — сказал глава государства.
Он отметил, что у каждого человека, где бы он ни родился и ни вырос, особое отношение к Москве.
«Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России», — заключил Путин.
Москве в этом году исполнилось 877 лет. День города отмечается 7-8 сентября.
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Никита Кротов