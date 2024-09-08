Путин: Москва является оплотом российской государственности

Государства в составе НАТО, которые координируют атаки ВСУ по России, пытаются спровоцировать Москву на ответный удар по Европе, чтобы развязать войну с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в беседе с РИА Новости. По его словам, Запад таким образом рассчитывает задействовать пятую статью НАТО, согласно которой нападение на одного из членов блока воспринимается как атака на весь альянс.