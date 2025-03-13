WP: Путин послал дерзкий сигнал Западу визитом в Курскую область

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин, появившись на совещании в камуфляжной форме перед переговорами с США, послал сигнал Западу. Это говорит даже о некоторой дерзости в поведении российского лидера.
Об этом сообщают журналисты Washington Post. В публикации отмечается, что перед началом переговоров с США о 30-дневном прекращении огня на Украине Путин «послал демонстративный военный сигнал, впервые за долгое время прибыв в камуфляжной форме в Курскую область, чтобы отметить продвижение российских войск в регионе». По мнению обозревателей газеты, военная форма на Путине подчеркивает его бескомпромиссность подхода к ситуации и убежденность в преимуществе России.
12 марта вечером Владимир Путин прибыл в пункт управления группировкой войск в Курской области в камуфляжной форме и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
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12 марта вечером Владимир Путин прибыл в пункт управления группировкой войск в Курской области в камуфляжной форме и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
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Александр Бойцов