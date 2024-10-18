Путин: МУС замолчал насчет Ближнего Востока после замечания из США

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин высказался о степени независимости Международного уголовного суда (МУС), пояснив, что инстанция быстро замолкла начет ситуации на Ближнем Востоке, когда получила замечания из США. Об этом он заявил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, когда его спросили о возможности визита в Бразилию на саммит G20 с учетом ордера МУС.
«По поводу «независимости» (МУС — прим.ред.). Мне бы не хотелось здесь ничего нагнетать, но тем не менее мы знаем: Международный уголовный суд заявил о том, что он собирается принять решение в отношении некоторых политических деятелей с Ближнего Востока. А потом на него из Соединенных Штатов цыкнули — и он заткнулся», — с улыбкой поделился Путин.Ранее российский лидер сообщил, что России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность, это не должны быть договоренности, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом.
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