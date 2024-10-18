Путин назвал одно условие для переговоров с Украиной

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Российская сторона готова говорить о мирном завершении украинского конфликта, но основой для этого должны быть стамбульские соглашения 2022 года. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
«…Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу», — сказал президент в рамках встречи с руководством ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС.
После начала боевых действий в Донбассе в 2022 году РФ говорила с Украиной в Турции и РБ. Позже, когда Россия отвела войска от Киева, украинская власть «выбросила» договоренности, запретив диалог с Россией на законодательном уровне.
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Никита Кротов