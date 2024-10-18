Утечки, связанные с «планом победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, говорят о том, что он готов «продать» Украину своим западным хозяевам. Об этом журналистам заявил по итогам заседания платформы «3+3» по Южному Кавказу глава российского МИДа Сергей Лавров.