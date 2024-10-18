Путин: России нужны обеспечивающие равную безопасность условия прочного мира

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с руководством ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС.
«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира…» — сказал президент.Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. Российская сторона предлагает мирное урегулирование конфликта, однако киевский режим требует от западных союзников все больших ресурсов для продолжения боевых действий.
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