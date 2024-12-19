Путин: На дне рождения Шрёдера только Кубанский казачий хор спел по-немецки

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин вспомнил день рождения бывшего немецкого канцлера Герхаода Шрёдера. Тогда из всех коллективов только Кубанский казачий хор исполнил песню на немецком языке.
В ходе итоговой пресс-конференции, совмещённой с прямой линией, российский лидер вспомнил любопытный эпизод, когда он по приглашению Шрёдера, занимавшего тогда пост канцлера Германии, приехал к нему на день рождения. Все приглашённые на праздник артисты и музыкальные коллективы исполняли песни на английском языке. Только хор кубанских казаков, который президент России привёз с собой, исполнил немецкую песню, причём о Тюрингии, из которой Шрёдер был родом. Канцлер был приятно поражён.
По словам главы государства, казаки ответили ему, что из уважения к принимающей стороне они разучили песню по дороге в Германию. Это многое говорит о русской культуре и русском характере, заключил Путин.
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«Я спросил их, откуда вы знаете немецкую песню, да ещё на тюрингском диалекте?», — вспоминал Владимир Путин.
По словам главы государства, казаки ответили ему, что из уважения к принимающей стороне они разучили песню по дороге в Германию. Это многое говорит о русской культуре и русском характере, заключил Путин.
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Александр Бойцов