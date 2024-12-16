Путин: Российские военные комплексы превосходят американские

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Специалисты российского военно-промышленного комплекса смогли создать более современные и мощные ударные военные комплексы, чем есть на вооружении армии США. Причём как наземного, так и морского базирования.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны страны. Он вспомнил советские времена, когда Пентагон обладал ракетами средней и меньшей дальности не только наземного, но также воздушного и морского базирования, которых не было у Москвы.
Путин также напомнил о недавно созданных и испытанных ракетах Х-101, которые по своим показателям кратно превышают всё то, что есть «у потенциального противника». Этот снаряд способен пролететь более четырёх тысяч километров, а оснастить его можно как обычным, так и специальным, то есть ядерным, боезарядом, традиционно ровным и спокойным голосом добавил глава государства.
Читайте также:
Путин заявил о переломе ситуации на поле боя в зоне СВО
Путин высказался о возможности продления власти президента Украины
Путин: нынешние украинские власти утрачивают признаки государственности
«Сейчас наши "Калибры", "Цирконы", гиперзвуковые комплексы морского базирования по всем параметрам превосходят американские», — сказал российский лидер.
Путин также напомнил о недавно созданных и испытанных ракетах Х-101, которые по своим показателям кратно превышают всё то, что есть «у потенциального противника». Этот снаряд способен пролететь более четырёх тысяч километров, а оснастить его можно как обычным, так и специальным, то есть ядерным, боезарядом, традиционно ровным и спокойным голосом добавил глава государства.
Читайте также:
Путин заявил о переломе ситуации на поле боя в зоне СВО
Путин высказался о возможности продления власти президента Украины
Путин: нынешние украинские власти утрачивают признаки государственности
Александр Бойцов