Путин: На Украине есть люди, с которыми можно говорить

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В прямом эфире программы «Итоги года» президент России Владимир Путин заявил, что на Украине много людей, которые поддерживают Россию и хотят денацифицировать страну.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным проходит в прямом эфире. В этом году она объединена с большой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».
Все жители России смогут задать свои вопросы главе государства. Сбор обращений будет продолжаться до завершения прямой линии. В 2024 году обработка сообщений будет впервые осуществляться также с использованием искусственного интеллекта. Кроме того, аккредитованные иностранные журналисты в России также получат возможность задать вопросы президенту.
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