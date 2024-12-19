Путин пожелал победы бойцам в зоне СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин во время прямой линии пожелал военным, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), удачи, победы и возвращения домой.
Глава государства отметил, что боевые действия сложные, бои идут по всей линии фронта каждый день, но первостепенные задачи, обозначенные в начале спецоперации, постепенно выполняются.
По словам Путина, военные действуют героически, возможности ВС РФ возрастают.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов.
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По словам Путина, военные действуют героически, возможности ВС РФ возрастают.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов.
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Анастасия Ларина