Путин: ущерб в Курской области можно будет оценить после освобождения региона

В ходе программы «Итоги года», которая проходит в прямом эфире, президент России Владимир Путин заявил, что ущерб, причиненный ВСУ в Курской области, можно будет оценить только после ее освобождения. Это заявление было сделано в контексте обсуждения текущей ситуации в регионе.