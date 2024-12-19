Путин: ущерб в Курской области можно будет оценить после освобождения региона

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В ходе программы «Итоги года», которая проходит в прямом эфире, президент России Владимир Путин заявил, что ущерб, причиненный ВСУ в Курской области, можно будет оценить только после ее освобождения. Это заявление было сделано в контексте обсуждения текущей ситуации в регионе.
Перед началом передачи был организован колл-центр для сбора вопросов от граждан, который начал свою работу в ночь на 8 декабря. Программа продолжит прием обращений до завершения эфира. В этом году среди операторов колл-центра присутствуют ветераны специальной военной операции.
Кроме того, впервые к обработке вопросов на прямой линии Путина был привлечен искусственный интеллект. Мероприятие проходит в московском Гостином дворе и привлекает внимание как журналистов, так и граждан, желающих задать свои вопросы главе государства.
Президент России Владимр Путин заявил, что в условиях стабильности и спокойствия возникает застой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, впервые к обработке вопросов на прямой линии Путина был привлечен искусственный интеллект. Мероприятие проходит в московском Гостином дворе и привлекает внимание как журналистов, так и граждан, желающих задать свои вопросы главе государства.
Президент России Владимр Путин заявил, что в условиях стабильности и спокойствия возникает застой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова