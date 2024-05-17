Путин рассказал, как прошел ужин с Си Цзиньпином

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин рассказал о том, что во время ужина с председателем КНР Си Цзиньпином съел то, что не планировал. Об этом журналист ВГТРК Павел Зарубин написал в своем телеграм-канале.
По словам главы государства, утка по-пекински была очень вкусной, он не смог удержаться и съел два кусочка.
Также Владимир Путин назвал китайскую кухню одной из великих.
Напомним, российский лидер прибыл в Пекин 15 мая. В состав делегации вошёл практически весь состав обновленного кабинета министров и представители крупного отечественного бизнеса.
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«Честно вам скажу. Там лежали два кусочка, думаю, съем только один. Но не смог удержаться, съел и второй, уж больно было вкусно», — поделился президент.
Также Владимир Путин назвал китайскую кухню одной из великих.
Напомним, российский лидер прибыл в Пекин 15 мая. В состав делегации вошёл практически весь состав обновленного кабинета министров и представители крупного отечественного бизнеса.
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Анастасия Хохлова