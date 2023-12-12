«Путин наблюдает»: Зеленский паникует из-за срыва американской помощи Украине

Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский начал паниковать из-за возможной остановки поддержки страны со стороны США. Об этом сообщает Sky News.
В материале сказано, что осталось очень мало времени до момента прекращения финансирования Киева Вашингтоном.
Как считают авторы публикации, опасения украинского лидера потерять финансовую поддержку Соединенных Штатов заставили его лично отправиться в Вашингтон. Отмечается, что Украина может остаться без финансовой поддержки из-за отсутствия успехов на фронте, аргументов в необходимости ее продолжения, а также событий на Ближнем Востоке.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запада заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией в январе 2024 года в швейцарском Давосе.
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«Зеленский в панике. Путин наблюдает», — пишут в материале.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Запада заставит Зеленского пойти на переговоры с Россией в январе 2024 года в швейцарском Давосе.
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Алина Юрчак