В США назвали визит Зеленского «позорным фарсом»

Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал визит украинского лидера Владимира Зеленского в США позорным фарсом. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.
Вэнс подчеркнул, что считает визит президента Украины нелепостью, которая была задумана ради оказания давления на республиканцев.
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