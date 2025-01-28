Путин начал визит в Самарскую область с визита на завод «АвтоВАЗ»

Президент России Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Самарской области. Свой визит он начал с посещения завода знаменитого «АвтоВАЗ» в Тольятти.
Глава государства увидел перспективные модели российских автомобилей, в том числе абсолютно новую машину «Лада Искра», которая только ещё готовится к выпуску. На кадрах, снятым «Первым каналом», можно увидеть, как российский лидер не только осмотрел машину и послушал рассказ о её достоинствах, но немного проверил технические характеристики. В частности, проверил ход дверей.
Старт производства нового автомобиля назначен на апрель текущего года. После посещения и осмотра производственных помещений Путин пообщался с работниками предприятия.
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Александр Бойцов