В Кремле заверили, что Путин хорошо охраняется

В Госдуме России рассматривается законопроект, направленный на защиту граждан от навязывания дополнительных платных товаров и услуг при дистанционных покупках. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул важность данной инициативы, отметив, что многие россияне сталкиваются с проблемами, связанными с неосознанными тратами при приобретении авиа- и железнодорожных билетов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.