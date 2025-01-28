В Кремле заверили, что Путин хорошо охраняется

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал для СМИ слова американского журналиста Такера Карлсона о попытках убийства главы РФ Владимира Путина прошлой администрацией США.
«Российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь главы государства», — заявил Песков.
Напомним, американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Тони Блинкен пытались убить главу РФ Владимира Путина. Однако подробностей он не привел. При этом американский журналист назвал такое стремление безумным.
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