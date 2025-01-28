Путин: конфликт на Украине может завершиться за полтора-два месяца, но при одном условии

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине может завершиться за полтора-два месяца, но только при условии прекращения поставок оружия и оказания финансовой помощи Киеву со стороны западных стран. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Также российский лидер высказался о проведении переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что проводить их можно с кем угодно, однако в виду своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права подписывать никакие документы.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Запад уговорил киевские власти продолжать боевые действия. А также добавил, что суверенитет страны в настоящее время практически нулевой.
В 2022 году Россия, продолжил президент, получила сигналы от Украины о том, что она будет воевать до последнего украинца.
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Кроме того, Путин подчеркнул, что Запад уговорил киевские власти продолжать боевые действия. А также добавил, что суверенитет страны в настоящее время практически нулевой.
В 2022 году Россия, продолжил президент, получила сигналы от Украины о том, что она будет воевать до последнего украинца.
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Анастасия Чинкова