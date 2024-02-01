Володин анонсировал рассмотрение обращения к Конгрессу США по крушению Ил-76

Фото: Сайт Кремля
Госдума в четверг, 1 февраля, рассмотрит обращение к Конгрессу Соединенных Штатов по крушению Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Телеграм-канале.
«Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot», — заявил Володин .Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия требует провести международное расследование крушения Ил-76. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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