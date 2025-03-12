Лавров назвал присутствие войск НАТО на Украине угрозой для России

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Присутствие на территории Украины войск стран НАТО в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу.
По словам министра, Россия «ни при каких условиях» не примет присутствия сил государств Североатлантического альянса на территории Украины. Лавров упомянул, что представители Запада «не разговаривают» с РФ.
Глава МИД России пояснил, что они по-прежнему заявляют, что «ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России». Когда президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу задали вопрос о миротворцах, он ответил, что еще слишком рано об этом говорить.
Читайте также:
Лавров: поведение Франции и Германии по минским соглашениям было постыдным
Лавров объяснил, в каком случае Россия не пойдет на компромисс по Украине
«Бессовестный и наглый»: Политолог раскрыл основную цель Трампа в отношении России после переговоров в Джиде
Глава МИД России пояснил, что они по-прежнему заявляют, что «ничего об Украине без Украины, но делают все против России без России». Когда президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу задали вопрос о миротворцах, он ответил, что еще слишком рано об этом говорить.
Читайте также:
Лавров: поведение Франции и Германии по минским соглашениям было постыдным
Лавров объяснил, в каком случае Россия не пойдет на компромисс по Украине
«Бессовестный и наглый»: Политолог раскрыл основную цель Трампа в отношении России после переговоров в Джиде
Екатерина Коршунова