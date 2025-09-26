Путин накормил Лукашенко тремя видами каш и запеканкой с омлетом

26 сентября 2025, 16:55

Путин и Лукашенко вместе позавтракали в Кремле тремя видами каш

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко позавтракали вместе в Кремле. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-каналы.