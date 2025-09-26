Путин накормил Лукашенко тремя видами каш и запеканкой с омлетом
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко позавтракали вместе в Кремле. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-каналы.
Вменю для глав государств включили три вида каш: зеленую гречку с авокадо и яйцом, пшенную кашу с тыквой и голубикой, а также киноа на топленом молоке с персиком. Помимо этих позиций, лидера соседней страны накормили роллом с пастрами из говядины и белковым омлетом с форелью и спаржей. На десерт им предложили творожную запеканку с изюмом и клубникой.
Президенты встретились, чтобы обсудить сообщения от представителей США, которые 25 сентября получил Лукашенко. Кроме того, последний собирается поговорить с Путиным о постройке второй атомной электростанции в республике.
